حاول كسر الرقم القياسي فكسر رقبته

20 سبتمبر, 2017 - 9:43 مساءً المصدر: سوتنيك
حاول كسر الرقم القياسي فكسر رقبته

شهد المتفرجون في سيرك موسكو حيلة مروعة من لاعب الجمباز الكوري، بحسب ما نقل موقع “سبوتنيك”.

أنهى بهلواني من كوريا الشمالية عرضه في موسكو بإصابة خطيرة. وأراد لاعب الجمباز أن يدخل في كتاب “غينيس” للأرقام القياسية.

ويظهر في مقطع الفيديو أن الهلواني لم يتمكن من إنجاز حركات خطرة أراد من خلالها الدوران ست مرات في الهواء من المرة الأولى، لذلك طلب إعطاءه محاولة ثانية والتي اتضح أن تكون قاتلة بالنسبة له.

ونتيجة لذلك، سقط الرجل على رأسه، وبعد ذلك لم يعد قادرا على الوقوف وحده وفقد الوعي. ووفقا للبيانات الأولية، قال الأطباء إن لديه كسر في فقرات العنق وإصابة في الرأس.

المصدر: سوتنيك
20 سبتمبر, 2017

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