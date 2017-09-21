كوريا الشمالية لترامب: تهديدك يرقى إلى “نباح كلب”

قال وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ هو، إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتدمير بيونغ يانغ، يرقى إلى “نباح كلب”.

وأضاف ري أمس، من نيويورك، في أول تعقيب على تهديد ترامب بـ”التدمير التام” لكوريا الشمالية في حال أصبحت تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو حلفائها: “إذا كان يعتقد بأنه يخيفنا بنباح كلب، فإن ذلك في الواقع هو حلم كلب”.

وأشار ري إلى المثل الذي يقول “القافلة تسير حتى لو نبحت الكلاب”. وباللغة الكورية “فإن حلم الكلب هو الشخص السخيف الذي يتفوه بالهراء”.

وأعرب عن أسفه الشديد للقب “رجل الصاروخ”، الذي أطلقه ترامب على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.