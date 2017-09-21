“الكهرباء” تفنّد مهمة وصلة “المنصورية”

فنّدت مصادر في مؤسسة “كهرباء لبنان” في حديث لـ”الأخبار” مهمة تنفيذ وصلة ​المنصورية​ على مستويات عدّة، تبدأ على مستوى شبكة النقل “​التوتر العالي​”، مشيرة الى أن “استعمال هذه الوصلة من شأنه أن يؤمن ثباتاً أفضل للشبكة عند حدوث أعطال على خطوط النقل، فضلاً عن إمكانية تصريف كميات إنتاج إضافية، وخصوصاً مع تنفيذ المُخطّط التوجيهي للإنتاج والنقل، الذي أعدّته ​مؤسسة كهرباء لبنان​ بالتعاون مع شركة كهرباء فرنسا EDF، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في قراره الرقم 20 تاريخ 7/9/2017، إضافة الى تخفيف الهدر الفني على شبكة النقل بنسبة كبيرة”.

وأوضحت ان “الفائدة الأخرى لاستكمال الوصلة، تكمن على مستوى استجرار ​الطاقة الكهربائية​ من الدول المُجاورة من ناحية إمكانية زيادة الطاقة الكهربائية المُستجرّة من دول الربط الكهربائي العربي لتصل الى حدود 260 ميغاوات على محول كسارة 400 ك. ف. وزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لكل لبنان”.

وأشارت المصادر نفسها الى أن “استكمال الوصلة من شأنه أن يحل مُشكلة تصريف الطاقة الكهربائية من ​معمل دير عمار​ الى منطقة جبل لبنان (الشياح وأنطلياس وقسم من بيروت الإدارية)، وذلك عبر نقل حمولة بعض مخارج التوتر المتوسط التي تغذي منطقة جبل لبنان الى محطات الـ 220 ك. ف. (رأس بيروت، المكلس وحالات)”.

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