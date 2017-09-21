بالصور: ظهور نادر لمدير المخابرات الجوية اللواء جميل حسن في حلب

21 سبتمبر, 2017 - 9:42 صباحًا المصدر: اوقات الشام
بالصور: ظهور نادر لمدير المخابرات الجوية اللواء جميل حسن في حلب

في واحد من الطلات الاعلامية النادرة, ظهر امس اللواء جميل حسن مديرادارة المخابرات الجوية السورية. وهذه المرة الاولى التي يظهر بها في محافظة حلب و هو يكرم قيادات المجموعات المشاركة بفك الحصار عن مدينة ديرالزور.

وبحسب الصور المنتشرة  فقد حضر التكريم العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر و عدة ضباط من قيادات مجموعات العميد سهيل الحسن الرديفة بينهم العميد صالح عبدالله .
يذكر ان المجموعات التي تم تكريمها تدعى ” الطراميح ” من مدينة قمحانة في حماه.
و يجدر التنويه ان مدينة قمحانة كان لها دور كبير في العمليات العسكرية لفك الحصار عن دير الزور..و هي اول مجموعة تدخل مطار الجراح بريف حلب و اول مجموعة تدخل الى اللواء

 

المصدر: اوقات الشام
21 سبتمبر, 2017

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