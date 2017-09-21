“زكزكة” من برّي لـ “عون” !

تردّدتْ في بيروت وبقوّة أصداءُ الخطاب العالي النبرة الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوّل خطاب له من على منبر الأمم المتّحدة والذي شنّ فيها هجوماً “نارياً” على إيران و”حزب الله” الذي ساواه بكلّ من “القاعدة” و”طالبان” وغيرها من المجموعات “الإرهابية” التي “تذبح الأبرياء”، طارحاً مقاربة واشنطن لملف النازحين السوريين.

وفيما غابتْ أيّ تعليقاتٍ رسمية وعلنية ردّاً على حملة ترامب على إيران و”حزب الله” التي جاءتْ على مسامع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، فإن صخَباً ساد لبنان حيال ما اعتُبر في بيروت دعماً لإعادة توطين النازحين السوريين في أقرب مكان الى بلادهم تَضمّنه كلام الرئيس الأميركي.

ورغم اعتبار أوساط سياسية أن البعض “نفَخ” في الشقّ المتعلّق بالنازحين في كلام ترامب للتقليل من وطأة الموقف الأميركي الصارم من حزب الله، فإن الأنظار تتّجه اليوم إلى كلمة عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيتناول عدداً من المواضيع التي تهمّ لبنان ولا سيما النازحين، ومكافحة الإرهاب وضرورة دعم الجيش واعتماد لبنان كمركز لحوار الحضارات الى جانب الخروق والتهديدات الاسرائيلية المستمرّة.

وتَضاعف الاهتمام بخطاب عون بعد مواقف ترامب وبروز محاولةٍ لاستخدامها في سياق “المناكفات” اللبنانية، وسط ملاحظة الأوساط السياسية أن البرلمان لم يكتفِ بـ “توصية” رفض التوطين والطلب من رئيس الجمهورية في كلمته في الأمم المتحدة أن يضمن موقفاً واضحاً بهذا الشأن، إذ نُقل عن بري قوله في الجلسة التشريعية انه “كان على الرئيس عون أن يؤكد وهو في نيويورك على ما نصّ عليه الدستور بشأن رفْض التوطين بعد كلام ترامب”.

وتمّ التعاطي مع التوصية كما مع كلام رئيس البرلمان على أنّه بمثابة “زكزكة” لعون في معرض “المعركة المتجدّدة” بين حزبه وبين بري التي اتخذت هذه المرة عنوان الانتخابات النيابية المبكّرة التي طرح الأخير إجراءها قبل 31 ديسمبر المقبل بعد تقصير ولاية مجلس النواب الأمر الذي اعتبره “التيار” بلسان رئيسه الوزير باسيل محاولة للإطاحة بالإصلاحات التي تضمّنها قانون الانتخاب الجديد ولا سيما اعتماد البطاقة البيومترية واللوائح المطبوعة سلفاً والتسجيل الالكتروني للمغتربين الراغبين في الاقتراع.

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