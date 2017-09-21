بالصور.. مأساة على “جسر الكازينو”

أفادت غرفة التحكم المروري عن حادث تدهور سيارة على جسر الكازينو مفرق أدما, عند الساعو الخامسة فجرا, نتج عنه قتيل وجريحين.

ونقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٧:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠١٧/٠٩/٢١ جريحة الى مستشفى المونسينيور القرطباوي في ادما اصيبت جراء حادث انقلاب سيارة عند جسر الكازينو في ادما-كسروان. فيما تم نقل القتيلة الى مستشفى البوار الحكومي.

يشار الى انه تم استعمال معدات الانقاذ الهوائية للتمكن من تنفيذ المهمة نظراً لانقلاب السيارة على سقفها وتضررها.

وقد أسفر الحادث ايضاً عن سقوط جريحٍ ثانٍ تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

