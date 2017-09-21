القوات الأمريكية داخل كونيكو أكبر حقل غاز سوري

نفذت قوات أميركية، يوم الأربعاء، عملية إنزال جوي تمكنت إثرها من السيطرة على حقل كونيكو النفطي في منطقة خشام شمال شرق مدينة الزور، بينما تحاول قوات سورية الديمقراطية الوصول إلى الحقل.

إذ أكدت مصادر محلية، أن القوات الأميركية نفذت عملية إنزال جوي فوق حقل كونيكو وسيطرت على الحقل بعد اشتباك مع عناصر تنظيم ‹داعش› بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة في محيط الحقل، في محاولة لفتح طريق للقوات الحليفة التي تبعد عن الحقل قرابة 10 كيلومترات.

فيما قالت شبكة ‹ديري نيوز› إن قوات سورية الديمقراطية بمساندة من عناصر المارينز الأميركي تمكنوا من السيطرة على حقل كونيكو، عقب عملية إنزال جوي وقصف جوي عنيف ومكثف على الحقل، دون التأكد من هدف العملية إن كان السيطرة على المنطقة أو إخلاء عناصر لتنظيم ‹داعش›.

كما لم يصدر بيان من قوات سورية الديمقراطية أو التحالف الدولي يؤكد أو ينفي سيطرتهما على حقل كونيكو، في الوقت الذي اقتربت فيه قوات الجيش السوري وحلفائه من المنطقة بسيطرتها على قرية المعيزيلة.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر محلية، إنّ أعمدة من الدخان تصاعدت منذ صباح اليوم، في حقل كونيكو بعد تعرضه لغارات جوية مكثفة، في حين تبعد قوات الجيش السوري وحلفائه حوالي 5 كيلومترات عن الحقل.

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