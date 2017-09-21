السيد: قانون الانتخابات هو ورقة “تين” للتمديد

أكد اللواء جميل السيد أن “البلاد التي تحترم شعبها تنطلق القرارات السياسية فيها من مصلحة البلد والشعب، ومهما كانت القرارات فالمقياس الأساسي هو مصلحة البلد أن كان في الضرائب أو الكهرباء أو غيرها من الملفات”، مشيرا إلى أن “الحماية السياسية نتيجها فساد الموظف المحمي”.

وفي حديث إذاعي، اعتبر أن “القانون الانتخابي الجديد يستحيل تطبيقه أن كان في البطاقة الممغنطة وغيرها، هو “ورقة تين” للسياسيين للتمديد للمجلس النيابي واستفاد منها الجميع ليقيس كل فريق موقعه بالنسبة للتطورات الاقليمية”، لافتا إلى أن “هذا التخبط يدل على ان من يقود هذه المرحلة ليس جديا ولا يشعر بمعاناة البلاد والناس، فقانون الانتخاب الجديد هو تغليف للقانون الاورثوذوكسي”.

وأوضح أن البطاقة الممغنطة أو البيرومترية بحاجة إلى بنى تحتية وتستلزم وجود كهرباء وآليات ضوئية وشبكة اتصالات أثناء استعمالها.

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