الأحداث تتطور في دير الزور لصالح الجيش السوري

أفادت مصادر ميدانية أن الجيش السوري وحلفاءه عبروا فرع نهر الفرات الجزئي الفاصل بين قرية “الجفرة ومنطقة “حويجة صكر” شمال مطار دير الزور العسكري عبر قوارب صغيرة وثبتوا مواقعهم في بداية المنطقة.

بينما تعمل وحدات الهندسة على نصب جسور حديدية عائمة بين “الجفرة – حويجة صكر” لاكمال عبور باقي التجهيزات العسكرية للجيش والحلفاء والسيطرة على حي حويجة صكر.

وطهرت القوات الحي من عناصر “داعش” الإرهابي، وتمكنت من الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد تركها التنظيم.

تجدر الاشارة بأن هذا الفرع الجزئي يترواح عرضه بين 5 أمتار الى 15 متراً ويفصل “الحويجة” عن المدينة من الجهة الغربية وعن بلدة “حطلة” من الجهة الشرقية.

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