البنتاغون: الجيش السوري عبر إلى ضفة الفرات الشرقية!!

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أمس، أن قوات الجيش السوري عبرت إلى الجانب الشرقي من نهر “الفرات” في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين غالواي، أن قوات الجيش السوري بمساندة جوية روسية، عبرت إلى شرقي نهر الفرات في دير الزور.

وفي وقت سابق، نقل راديو “صوت أمريكا” عن ريان ديلون المتحدث باسم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن وحدات الجيش السوري، تمكنت بدعم جوي روسي من عبور نهر الفرات في منطقة دير الزور، في محاولة لاستكمال السيطرة على هذه المدينة.

ونقل المصدر عن المتحدث العسكري قوله: “نحن نؤكد أن القوات الروسية وقوات النظام السوري، عبرت إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات”.

وصرح ديلون أيضا، بأن الروس يقدمون دعما جويا لعمليات الجيش السوري الهادفة إلى فرض السيطرة على محيط دير الزور.

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