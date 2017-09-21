“اللمبي” وشريكيه.. ضُبطوا لتهريب الأشخاص إلى لبنان

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في مجال مكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان.

بتاريخ 20/9/2017 وفي خراج بلدة الصويري، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف كل من السوريين:

ع. ع. (مواليد عام 1966) الملقب باللمبي

م. ج. (مواليد عام 1998)

ع. م. (مواليد عام 2002)

وذلك اثناء محاولتهم ادخال 110 اشخاص من الجنسية السورية، من بينهم 31 طفلاً، تم توقيفهم جميعاً.

كما تبين انه يوجد بحق “اللمبي” عدة بلاغات بحث وتحر بجرم تهريب اجانب.

سلّموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص