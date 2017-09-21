حالة الطقس ليوم غد الجمعة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا، يتحول بعد الظهر الى غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية معتدلة ورطبة نسبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وارتفاع بسيط ومحدود بدرجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.يوم غد الجمعة:غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات خلال الفترة المسائية كما تنشط الرياح أحيانا، يتحول بعد الظهرالى غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط رذاذ متفرق خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة المسائية وليلا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات صباحا، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة على الجبال والداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,26 ساعة غروب الشمس: 18,36 .