إسرائيل لا ترى أي إمكانية لوجود إيران في سوريا!

اعتبر عضو المجلس المصغر للحكومة الإسرائيلية وزير البناء يوآف غالانت، أن إيران قوة تزعزع الاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة خروج القوات الإيرانية من سوريا.

وقال الوزير الإسرائيلي، تعليقا على الوجود الإيراني في منطقة خفض التوتر في إدلب السورية، “نثق بأن على الإيرانيين العودة إلى نهر دجلة الذي يقع بعيدا عن سوريا، والعودة إلى حدودهم الطبيعية”.

وأضاف أن “لا مكان لإيران في سوريا، وليست من أراضيها، ونحن سنجد وسيلة لحماية أنفسنا من هذا الخطر”.

وقال غالانت: “كما قال رئيس الوزراء، ستواصل إسرائيل متابعة ما يحدث قرب حدودها، وستتمسك بدقة بالخطوط الحمراء – منع تعزيز حزب الله في سوريا، مع التركيز على إمكانية عدم حصوله على أسلحة عالية الدقة، ومنع الوجود البري لحزب الله أو القوات الإيرانية قرب الحدود، ومنع الوجود العسكري الإيراني في سوريا عموما”.

وأضاف أن “إيران هي مشكلة للشرق الأوسط والعالم بأجمعه”.

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