الكويت تتبرع للشعب السوري

كشف رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الأحمد الصباح، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده قدمت مساعدات إنسانية للسوريين، بقيمة 1.6 مليار دولار.

وقال الصباح “لقد تبرعت الكويت بـ 1.6 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري خلال الصراع في البلاد”.

وشدد على أن موقف الكويت من النزاع في سوريا لم يتغير منذ البداية، وأن بلاده “لا ترى حلا عسكريا للأزمة في سوريا”.

واعتبر الصباح أنه، من أجل إنهاء الصراع في سوريا، من الضروري تنفيذ بيان جنيف لعام 2012 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذه المسألة.

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