سندريلا ابنة الـ 23 قتيلة على جسر الكازينو !

توفيت الشابة سندريلا ابو عساف، ابنة الـ 23 سنة، اثر تعرّضها لحادث سير مروّع، فجر اليوم، على جسر الكازينو مفرق أدما.

وفي التفاصيل، ان السائق، وهو صديق الضحية، بينما كان عائدًا من سهرة، فجرا، برفقة سندريلا وشقيقتها، قد فقد السيطرة على السيارة، ما ادى الى تدهورها الى “جل” قريب وانقلابها على “سقفها”، ليتسبب الحادث بموت سندريلا على الفور، واصابة شقيقتها برضوض.

وقد عملت عناصر الدفاع المدني على نقل القتيلة الى مستشفى البوار الحكومي، وشقيقتها الى مستشفى المونسينيور القرطباوي في ادما، بحيث تولت جهات اخرى نقل السائق الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

