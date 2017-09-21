مشتبه جديد في اعتداء لندن

في إطار التحقيق حول الاعتداء بعبوة ناسفة يدوية الصنع استهدف مترو لندن يوم الجمعة الماضي، أعلنت الشرطة البريطانية توقيف مشتبه به ليل الاربعاء-الخميس، ما يرفع الى ستة عدد الموقوفين.

وأوضحت الشرطة في بيان أنّ” الرجل وهو في الـ17 من عمره، أوقف بموجب قانون مكافحة الارهاب وفي اطار عملية مداهمة سارية في ثورنتون هيث في الضاحية الجنوبية للندن”.

وصرح المسؤول في مكافحة الارهاب في شرطة منطقة لندن دين هيدون في بيان قائلاً “التحقيق يواصل إحراز تقدم بشكل سريع”، مضيفاً “هناك ستة موقوفين وعمليات مداهمة تجري في خمسة مواقع”، موضحاً أنّ العمليات ستستمر “عدة أيام”.

ويحتجز الموقوفون في مركز للشرطة في جنوب لندن، فيما يتيح تشريع مكافحة الارهاب اعتقالهم لمدة 14 يوماً دون توجيه الاتهام اليهم.

وتتواصل عمليات المداهمة بالاضافة الى ثورنتون هيث في موقعين في نيوبورت (مقاطعة ويلز)، حيث أوقف ثلاثة رجال في الـ25 والـ30 والـ48، كما تجري عمليتان أخريان في منطقة ساري في جنوب غرب لندن حيث يقيم المشتبه بهما الاولان اللذان تم توقيفهما.

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