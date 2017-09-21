بكين تطالب بإزالة “ثاد” من كوريا

جددت الصين دعوتها لإزالة منظومة “ثاد” الصاروخية الأمريكية من كوريا الجنوبية، مؤكدة أن نشرها يضر بالمصالح الاستراتيجية الأمنية الصينية.

خلال لقائه نظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ وا أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين تتفهم حاجة كوريا الجنوبية لحماية أمنها، لكن منظومة “ثاد” تتجاوز حاجة الدفاع الذاتي لسيئول ونشرها يضر بالمصالح الاستراتيجية الأمنية للصين.

كما دعا وانغ سيئول إلى التعامل مع هذا الموضوع بطريقة سريعة وملائمة.

من جهتها أكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية “كانغ” أن بلاده لا تريد حربا أخرى في شبه الجزيرة الكورية وتؤيد الحل السلمي للازمة فيها، مشيرة إلى تطور العلاقات الثنائية مع الصين واستعداد بلادها لتعزيز التواصل مع بكين لإيجاد حل لقضية نشر منظومة ثاد الصاروخية.

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