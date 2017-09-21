الإمارات تتبرع بـ10 ملايين دولار لأميركا

أفادت صحيفة “The National” الإماراتية بأن حكومة دولة الإمارات تبرعت حوالي 10 ملايين دولار من أجل إزالة آثار إعصار “إرما” في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة إن “الإمارات العربية المتحدة متضامنة مع سكان فلوريدا المتضررين نتيجة إعصار إرما”.

يذكر أن المبلغ المذكور سيستخدم لتمويل أعمال البناء في مناطق الولاية الأكثر تضررا جراء الكارثة الطبيعية.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن “إرما” الذي يعتبر أقوى إعصار في المحيط الأطلسي خلال السنوات العشر الأخيرة على الأقل، قد أودى بحياة أكثر من 20 شخصا.

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