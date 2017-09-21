العقوبات الأممية تهدد أرواح أطفال كوريا

حذرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة من أن العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية تجاربها الصاروخية الباليستية والنووية تعرض للخطر أرواح الأطفال داخل البلاد.

وأعلن مندوب بيونغ يانغ لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، هان تاي سونغ أثناء جلسة عقدتها ليلة أمس الأربعاء لجنة حقوق الأطفال، أن كوريا الشمالية، كدولة اشتراكية يبلغ تعداد سكانها 26 مليون نسمة تعطي الأولوية القصوى لحماية حقوق الأطفال ورعايتهم الاجتماعية، مشيرا إلى وجود “مجال للتحسن” في هذه المسألة.

وأكد الدبلوماسي الكوري الشمالي أن تشديد مجلس الأمن الدولي إجراءاته العقابية ضد بيونغ يانغ يحول دون صناعة المواد الغذائية و توفير الكتب الدراسية للأطفال، مشددا على أن الحصار والعقوبات الأممية لا تعرقل الجهود المبذولة بغية حماية حقوق الأطفال فحسب بل وتشكل تهديدا جسيما لحق هؤلاء في العيش.

وقال سونغ إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يرعى شخصيا بناء المدارس والمستشفيات وروضات الأطفال وغيرها من المنشآت الخاصة بالقاصرين في جميع أنحاء البلاد، وذلك “من أجل رفاهية الأجيال الجديدة”.

يذكر أن لجنة حقوق الأطفال التابعة للأمم المتحدة عقدت هذه الجلسة بهدف النظر في مزاعم حول انتهاكات حقوق الأطفال في كوريا الشمالية، أي سخرة الأطفال والإيذاء الجنسي لهم، فضلا عن تقييد وصول القاصرين للإنترنت.

ورفض وفد بيونغ يانغ قطعيا هذه الادعاءات، موضحا أن الإجراءات بشأن الإنترنت تتخذ بغية حماية الأطفال من المعلومات غير المرغوب فيها.

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