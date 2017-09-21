العثور على 80 جثة في بنغازي

عثرت قوات الصاعقة أمس على مقبرة جماعية ضمت ما يقارب ثمانين جثة مجهولة الهوية، بالمنطقة الأثرية المحيطة بمنارة سيدي خريبيش شمال مدينة بنغازي.

آمر التحريات في القوات الخاصة مرعي الحوتي صرح أن القوات المسلحة الليبية تواصلت مع جمعية الهلال الليبي فرع بنغازي لاستخراج واستلام الجثث وأخذ العينات منها.

وبين الحوتي أن الجثث تعود لأشخاص سقطوا خلال المواجهات المسلحة بين القوات الليبية والجماعات الإرهابية المتطرفة في بنغازي.

كما دعا أهالي المفقودين إلى الاتصال بالهلال الأحمر لمعرفة مصير ذويهم، والبحث عنهم ضمن الجثث التي عثر عليها.

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