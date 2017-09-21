الدفاع الروسية: مجموعات «قسد» دخلت دير الزور

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة تدخل مناطق انتشار تنظيم “داعش” الإرهابي بريف دير الزور دون قتال وذلك في تأكيد جديد على الارتباط الوثيق بين واشنطن والتنظيم التكفيري الذي انفضح آخر فصوله بإخلاء “التحالف” قياديي التنظيم من مناطق عديدة في ريف دير الزور.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف بأن “وسائل المراقبة الروسية لم ترصد خلال أسبوع أي اشتباكات بين إرهابيي تنظيم داعش ومجموعات (قسد) رغم دخولها العديد من مناطق انتشار التنظيم الإرهابي”.

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن “عناصر قوات العملية الخاصة الروسية إلى جانب وحدات الجيش العربي السوري ينفذون مهمات قتالية للقضاء على إرهابيي تنظيم داعش “مبينا أنه “تم إبلاغ ممثلي قيادة القوات الأمريكية الموجودة في قطر بشكل صارم بأن محاولات القصف من مناطق وجود (قسد) ستواجه ردا فوريا”.

وذكر كوناشينكوف أن وحدات من الجيش العربي السوري تعرضت مرتين لإطلاق نار من مناطق شرق الفرات حيث توجد مجموعات “قسد” وعسكريون أمريكيون.