بيسكوف: هجوم “النصرة” شمال حماة كان بتحريض أمريكي

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف التأكيد على أن الهجوم الذي شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة تخفيف التوتر شمال حماة جاء بتحريض من الاستخبارات الأمريكية لوقف انتصارات الجيش السوري شرق دير الزور.

جاء ذلك خلال تصريح لبيسكوف للصحفيين في موسكو اليوم.

وكانت هيئة الأركان الروسية أكدت أمس أن هجوم إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على مواقع الجيش السوري شمال حماة أول أمس انتهاك لاتفاق منطقة تخفيف التوتر الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع أستانا 6 وأنه جاء بتحريض من الاستخبارات الأمريكية لوقف انتصارات الجيش السورى شرق دير الزور.