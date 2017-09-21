بكين: مستعدون لأستانا لحل الأزمة السورية

جددت الصين اليوم التعبير عن استعدادها للمشاركة في اجتماعات استانا حول الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن المبعوث الصيني الخاص إلى سورية “شيه شياو يان” قوله في مؤتمر صحفي بموسكو اليوم ” ان الصين منفتحة على أي مقترحات لدعم عملية استانا وفى حال تم توجيه دعوة رسمية للصين فإننا على استعداد للمشاركة”، منوها بعملية استانا ومساهمتها فى جهود حل الأزمة في سورية؟

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت على لسان المتحدثة باسمها هوا تشونينغ يوم الجمعة الماضي عن استعدادها للمشاركة بـ”فعالية” في الجهود الرامية للدفع قدما بالمحادثات السورية في إطار عملية أستانا مجددة التأكيد على أن الحل السياسي هو الحل الواقعي الوحيد للازمة في سورية.