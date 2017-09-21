البطريرك يازجي: أبناء سورية سيحمونها لتبقى طاهرة

أكد البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية مشيرا إلى أن أبناء سورية مسلمين ومسيحيين يقفون صفا واحدا لحمايتها.

ولفت غبطة البطريرك خلال رسالته الرعائية بمناسبة عيد رقاد السيدة العذراء إلى أن “أبناء سورية مسلمين ومسيحيين باقون في هذه الأرض يحمونها ويروونها بدمائهم لتبقى طاهرة عزيزة على قلوب الجميع منيعة على أعدائها وستبقى دوما أرض المحبة والسلام” داعيا الله أن “يحفظ سورية وقائدها السيد الرئيس بشار الأسد”.

كما دعا البطريرك يازجي إلى مواصلة العمل لإطلاق سراح المختطفين على أيدي التنظيمات الإرهابية ومنهم المطرانان بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس.