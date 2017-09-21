صفاء سلطان: لهذا السبب انسحبت من «وهم»..!

مع اقتراب موعد تصوير أول مشاهدها، قررت النجمة السورية صفاء سلطان الاعتذار عن أداء دور البطولة في مسلسل “وهم” الذي انطلق تصويره قبل عشرة أيام تحت إشراف المخرج محمد وقاف.

وفي التفاصيل، فإن سلطان فوجئت بخبر إعفاء مديرة المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني ديانا جبور، فقررت التضامن معها والاعتذار عن العمل باعتبار أنها وافقت على المشاركة فيه كرمى عيون جبور نفسها.

وقالت: جبور كانت السبب الأول في تعاوني الأول مع المؤسسة العامة، وقد قبلت بالعمل معها على بياض ومن دون نقاش وحتى من دون أن أوقع عقداً، لأنها اسم غني عن التعريف، ويشهد الجميع لها بحسن إدارتها للمؤسسة.

وأضافت: بالحقيقة أخبرتها فور صدور قرار إعفائها بنبأ اعتذاري، فرفضت ذلك شكلاً ومضموناً، وطلبت مني من باب المونة والخوف على مصلحة العمل أن أعود عن اعتذاري، شددت على ذلك أكثر من مرة، وبناءً عليه سأكون متواجدة في موقع التصوير يوم الخميس ولن أعتذر تلبية لطلبها فقط.