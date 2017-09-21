تركيا.. السجن لـ14 محامياً بتهم إرهابية !!

أصدرت سلطات النظام التركي حكماً بالسجن على 14 محامياً يدافعون عن مدرسين مضربين عن الطعام وذلك بعدما وجهت لهم تهمة الإرهاب وهي التهمة التي يوجهها نظام اردوغان إلى معارضيه من أجل سجنهم وإسكات صوتهم.

وكانت الأستاذة الجامعية نورية غولمين والمدرس سميح أوزاكجا أعلنا إضرابا عن الطعام منذ ستة أشهر احتجاجا على إقالتهما في إطار الحملة الأمنية التي شنها نظام أردوغان ضد معارضيه بحجة محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز من العام الماضي.

واعتقل نظام أردوغان في البداية 16 محاميا من مكتب حقوق الشعب الذي يمثل المدرسين قبل يومين من انطلاق محاكمتهما وبعد المساءلة قضت محكمة في اسطنبول بسجن 14 من المحامين بتهمة “الانضمام إلى مجموعة إرهابية مسلحة” فيما أفرج عن اثنين.

ويعد غولمين وأوزاكجا من بين أكثر من 150 ألف موظف في القطاع العام تمت إقالتهم أو وقفهم عن العمل بموجب حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب.

ونفى المدرسان ومكتب حقوق الشعب الاتهامات الموجهة إليهم وأفاد المكتب في تغريدة على موقع تويتر “لدينا رد واحد فقط وهو تنظيم أنفسنا أكثر وتكثيف حربنا من أجل العدالة”.