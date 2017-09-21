سورية محور نقاش وزارء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن

بحث وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عملية تسوية الأزمة في سورية إضافة إلى الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم “إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظرائه من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة حالة التسوية في سورية وتكثيف الجهود الرامية إلى محاربة الإرهاب والإسهام في العملية السياسية وزيادة المساعدات الإنسانية للجمهورية العربية السورية”.

وأضافت الخارجية “إن الاجتماع شمل تبادل الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية مع التركيز على إيجاد الطريق السياسي الدبلوماسي لحل الأزمة هناك.