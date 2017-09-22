كيف علق مجلس الأمن على “استفتاء كردستان” ؟

أبدى مجلس الامن الدولي الخميس، معارضته للاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم اقليم كردستان العراق تنظيمه الاثنين المقبل، محذّراً من ان هذه الخطوة الاحاديّة من شأنها ان تُزعزع الاستقرار، ومجدّداً تمسّكه بـ”سيادة العراق ووحدته وسلامة اراضيه”.

وفي بيان صدر باجماع اعضائه الـ 15، اعرب مجلس الامن عن “قلقه ازاء التأثيرات المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن مشروع حكومة اقليم كردستان اجراء استفتاء بصورة احاديّة الجانب الاسبوع المقبل”.

واضاف البيان الذي تجنّب ذكر كلمة الاستقلال، ان “الاستفتاء الذي يعتزم الاكراد تنظيمه الاثنين المقبل، مقرّر في وقت لا تزال فيه العمليّات ضدّ تنظيم “داعش” جارية، والتي تؤدّي القوّات الكرديّة فيها دوراً رئيسيّاً”.

وحذّر مجلس الامن ايضاً، من ان اجراء الاستفتاء يُهدّد بـ “إعاقة الجهود الرامية لضمان عودة طوعية وآمنة لاكثر من 3 ملايين نازح ولاجئ الى ديارهم”.

وشدّد البيان على ان “اعضاء المجلس يُعبّرون عن تمسّكهم المستمرّ بسيادة العراق ووحدته وسلامة اراضيه” و”يدعون الى حلّ ايّ مشكلة بين الحكومة الاتحاديّة وحكومة اقليم كردستان، في اطار الدستور العراقي، عبر حوار منظّم وحلول توافقيّة يدعمها المجتمع الدولي”.

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