باسيل للجالية من فلوريدا: شاركوا في الانتخابات

انتقل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من نيويورك الى جاكسنفل في ولاية فلوريدا حيث التقى ابناء الجالية اللبنانية في حفل عشاء دعت اليه السفارة اللبنانية في واشنطن ممثلة بقنصل لبنان العام في واشنطن علي قرانوح.

وأعلن باسيل أن “عهد الرئيس ميشال عون سيكون عهد الخروج من الدولة الفاشلة التي تسببت بهجرة ابنائها”.

وقال: “نحن نستمد قوتنا من بعضنا، والمنتشرون اللبنانيون في العالم هم أهل عطاء يشكلون في اي مجتمع يدخلونه قيمة مضافة”.

أضاف ان “السياسة بالنسبة إلينا هي افعال لا أقوال، ونحن نعتبر الثروة الاغترابية الكبيرة جزءا من ثروة لبنان الاولى أي الانسان اللبناني، ونقول لكن اننا فخورون بكم ونعدكم بأننا سنحقق التغيير”.

وأكد أن “لبنان دفع ثمن السياسات والتسويات الدولية لكنه قرر اليوم ان يأخذ مصيره بيده ويقرر بنفسه”، معتبرا أن “ثقافة الخنوع والاستسلام هجرتكم وهجرت أجدادكم وأدت الى وقوعنا تحت الاحتلالات والوصايات، لكننا عازمون على الخروج نهائيا من ثقافة الاستسلام. ونعتبركم شركاء في مشروع استعادة القرار الوطني، ولذلك نريدكم ان تعززوا ارتباطكم ببعضكم ومع الوطن الام”.

وأوضح أنه “منذ تولينا وزارة الخارجية والمغتربين، وضعنا لانفسنا أهدافا بدأت تتحقق. فمؤتمر الطاقة الاغترابية اصبح موعدا سنويا يزداد المشاركون فيه سنة بعد سنة وهو يعقد في بيروت، وتليه مؤتمرات إقليمية في بلدان الانتشار. أما الهدف الثاني فهو أننا لم ولن نقبل بأن تكون الجنسية اللبنانية قد منحت بمرسوم مخالف للدستور لمن يستحقها ومنعت بقرارات ظالمة عن المغتربين للذين يستحقونها. أما المشاركة في دعم لبنان فهي تعني بالنسبة إلينا ان تكون للمنتشرين حقوق سياسية كاملة كما المقيمين، ولذلك أعطيناهم بالقانون حق المشاركة في الانتخابات النيابية بدءا من الدورة المقبلة بعد أشهر، وسهلنا العملية من خلال إقرار التسجيل الالكتروني للمشاركة في الانتخابات”.

وختم: “ستكون لنا في وقت قريب خطة اقتصادية تسمح للمنتشرين بالانخراط في الاقتصاد الوطني، وندعوكم ان تشتروا وتستهلكوا منتجات لبنانية فتساهمون بتعزيز الدخل الوطني وفرص العمل وتثبيت المقيمين في ارضهم. كما ندعوكم الى مساعدتنا للوصول الى اكبر عدد ممكن من اللبنانيين المنتشرين في العالم. وأناشدكم ان تحافظوا على اللغة العربية والثقافة اللبنانية، فهذه جزء من هويتكم. لذلك سجلوا انفسكم في القنصليات، استعيدوا جنسية أجدادكم وشاركوا في الانتخابات وكونوا فخورين بأنكم تنتمون الى الشعب اللبناني اي الى شعب ناجح والى نموذج يشكل مثالا في الحياة المشتركة والتفاعل الثقافي والاعتدال”.

وكان وزير الخارجية لدى وصوله الى جاكسونفيل تفقد الأضرار التي لحقت بابناء الجالية اللبنانية جراء الإعصار ايرما واطمأن الى احوالهم.

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