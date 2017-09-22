“ملايين الدولارات”.. من واشنطن إلى الشعب السوري !

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن نيتها صرف عن مساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري بقيمة ما لايقل عن 697 مليون دولار.

الوزارة وفي بيان نشر على الموقع الرسمي، قالت “سيساعد التمويل الجديد أيضا في تخفيف أثر الأزمة على الحكومات والمجتمعات في المنطقة”.

وأضاف البيان، أنه تم تخصيص ما يقارب 516 مليون دولار لتقديم مساعدات داخل سوريا، وسيتم تقديم إلى الأردن نحو 88 مليون دولار وتركيا 35 مليون دولار ولبنان 29 مليون دولار. كما سيحصل العراق على 15 مليون دولار ومصر 13 مليون دولار ومنظمات إقليمية مليوني دولار.

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