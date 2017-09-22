جاويش أوغلو: كلمات الشكر لا تكفي لدعم تركيا ولبنان

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أن “كلمات الشكر والثناء وحدها لا تكفي لدعم دول تركيا ولبنان والأردن في مواجهة أزمة اللاجئين”، مشيرا الى “عدم التزام الاتحاد الأوروبي بوعوده المتعلقة بدعم دول الجوار السوري التي تحملت أعباء أزمة لاجئي سوريا منذ العام 2011”.
وفي تصريح له خلال اجتماع حول سوريا، على هامش الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك اعلن اوغلو ان “تركيا أنفقت 30 مليار دولار على اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة، في المقابل لم يقدم المجتمع الدولي سوى دعم قيمته 520 مليون دولار، وهذا لا يعد شيئًا على الإطلاق”.
ولفت أوغلو الى أن “هناك العديد من التنظيمات الإرهابية في سوريا غير داعش فهناك تنظيم (ي ب ك/الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا)، متطرقا الى “عملية إعادة إعمار سوريا”، مشيرا إلى أن “الاتحاد الأوروبي معنى بالمسألة لكنه لا يفي بوعوده التي يقطعها على نفسه”.