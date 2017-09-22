جاويش أوغلو: كلمات الشكر لا تكفي لدعم تركيا ولبنان

أكد ​وزير الخارجية التركي​، ​مولود جاويش أوغلو​ أن “كلمات الشكر والثناء وحدها لا تكفي لدعم دول ​تركيا​ و​لبنان​ والأردن في مواجهة أزمة ​اللاجئين​”، مشيرا الى “عدم التزام ​الاتحاد الأوروبي​ بوعوده المتعلقة بدعم دول الجوار السوري التي تحملت أعباء أزمة لاجئي ​سوريا​ منذ العام 2011”.

وفي تصريح له خلال اجتماع حول سوريا، على هامش الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة ​نيويورك​ اعلن اوغلو ان “تركيا أنفقت 30 مليار ​دولار​ على اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة، في المقابل لم يقدم ​المجتمع الدولي​ سوى دعم قيمته 520 مليون دولار، وهذا لا يعد شيئًا على الإطلاق”.

ولفت أوغلو الى أن “هناك العديد من التنظيمات الإرهابية في سوريا غير داعش فهناك تنظيم (ي ب ك/الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا)، متطرقا الى “عملية إعادة إعمار سوريا”، مشيرا إلى أن “الاتحاد الأوروبي معنى بالمسألة لكنه لا يفي بوعوده التي يقطعها على نفسه”.

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