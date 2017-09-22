مقتل “معارضة” سورية وابنتها في إسطنبول

قتلت المعارضة والكاتبة السورية عروبة بركات وابنتها الإعلامية حلا بركات، في مدينة إسطنبول التركية.

ونعى ناشطون وصحفيون سوريون المعارضة وابنتها، بعدما عثرت الشرطة على جثتيهما في شقتهما بمنطقة اسكودار في إسطنبول الآسيوية.

ولم يصدر أي تصريح رسمي عن الشرطة التركية التي تحيط بالمنطقة حتى اللحظة، وما تزال تفاصيل الحادثة غامضة.

وأكدت شذا بركات، شقيقة عروبة، الحادثة، وقالت عبر “فيس بوك” إن “يد الظلم والطغيان اغتالت الدكتورة عروبة وابنتها”.

وعروبة ناشطة سورية معارضة، انضمت للمجلس الوطني المعارض في وقت سابق.

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