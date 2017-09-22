من جديد.. “حبة حلب” تظهر في عكار !

عادت “حبة حلب” لتظهر من جديد على بعض ابناء العائلات السورية النازحة الى منطقة عكار، وهي بذلك باتت تقلق الاهالي لجهة تخوفهم من احتمال انتقال عدواها” .

وسجلت حالة جديدة في بلدة حنيدر في منطقة وادي خالد الحدودية على السوري غازي عبدالله الحمادة الذي ظهرت في وجهه حبة سوداء متورمة وتتقيح باستمرار وتتوسع لجهة خده الايسر، واشار الى انه قد زار عددا من الاطباء، لكن حالته تزداد سؤا، آملا “من الجهات الصحية المسؤولة النظر الى حالته وتأمين الادوية اللازمة لمعالجته”.

وناشد اهالي البلدة وزارة الصحة “الكشف على حالة المريض وما اذا كان هذا المرض هو مرض معد وكيفية الوقاية منه لاجتناب حدوث اصابات جديدة” .

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