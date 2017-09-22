بالفيديو.. “إذا أنت ضد العنصرية أنا ضد قلة الأخلاق!”

بعد انتشار صورة في احد صالونات التجميل النسائية في لبنان, تُظهر عاملة اثيوبية وهي تحمل “الارغيلة” لاحدى الزبائن في المحل, وكل ما اثارت تلك الصورة من جدل وغضب واتهام بالعنصرية والعبودية خرجت السيّدة اناس كرامية عن صمتها كاشفة تفاصيل ما حدث في فيديو لها على فيسبوك تحت عنوان “حق الرد”.

واوضحت السيدة كرامية التي قالت انها كانت متواجدة في الصالون اثناء التقاط تلك الصورة, ان الحقيقة هي مغايرة عمّا انتشر. وقالت “انه صالون تجميل حديث يقدم النسكافة والقهوة والارغيلة لزبائنه اثناء انتظارهن لدورهن.. ”

وروت كرامية ان الصورة التي انتشرت هي لامرأة اوقعت “نبريش الارغيلة” من يدها, اثناء مرور العاملة الاثيوبية, فطلبت منها السيدة بخجل ان ترفعها عن الارض وتعطيها اياها, لأنها كانت عاجزة عن التقاطها بنفسها بسبب وضعها لطلاء الاظافر .. وهذا ما جرى فعلا.

مشيرة الى ان من التقطت هذه الصورة ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “العنصرية” هي من باب التشهير والكراهية فقط لاغير, متهمة ناشرة الصورة بقلة الاخلاق, كون السيدة التي قامت بتعميم صورها على المواقع هي امرأة محجبة ولكنها كانت تخلع الحجاب اثناء تقليمها لأظافرها معتبرة ان هذا المكان هو للنساء فقط ويمكنها الجلوس على راحتها.

واكدت ايناس انها ليست زبونة دائمة في ذلك الصالون, ولكنها تروي الحقيقة بحت بحسب ما رأت امامها, وان الاثيوبية تعامل أحسن معاملة في المكان, موجهة اصابع الاتهام الى ناشرة الصورة التي لم تأبه حتى للدين ولم تحترمة ونشرت صورة للامرأة المحجبة دون حجابها ودون اي حساب لكرامة الناس والمصداقية والاخلاقيات.

#حقّ_الرد! Posted by Enass Karimeh on jueves, 21 de septiembre de 2017

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