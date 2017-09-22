بعد التحذيرات الأمنية.. هذا ما قاله سفير بريطانيا ؟

استقبل الرئيس أمين الجميل في مكتبه في بيت المستقبل سراي بكفيا سفير بريطانيا هيوغو شورتر، وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وشدد شورتر اثناء اللقاء على “دعم لبنان، في قضايا مهمة، في هذه المرحلة، وعبر عن مخاوفه من تطورات الوضع السياسي، خصوصا في ما يتعلق بالسيادة الوطنية”، مؤكدا “أن بريطانيا ستبقى إلى جانب لبنان حتى يستعيد سيادته كاملة”.

وتناول البحث ايضا الدور “البريطاني على الحدود الشرقية ودعم بريطانيا للجيش اللبناني، وهذا الدعم سيزيد من خلال برنامجٍ لتعزيز المساعدات البريطانية للجيش على السلسلة الشرقية”.

وبعد اللقاء، أعلن السفير البريطاني ردا على سؤال حول التحذيرات الأمنية التي اعلنتها السفارات الأجنبية، “إن السفارات لطالما وجهت تحذيرات كهذه، فالأمر طبيعي جدا، وعندما يتعلق الوضع بالمعلومات المؤكدة، فلا سبيل عندها للتهاون، فمن الطبيعي أن نهتم بسلامة مواطنينا بل هذا واجبنا، لكن هذا لا يعني أن ليس لدينا ثقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية، بل على العكس، فعلاقاتنا بها جيدة جدا، ونحن نكن لها كل الإحترام. ولكن بطبيعة الأمر فإن مستوى المخاطر يتطور، وبالتالي على مستوى التنبيه والتحذير أن يتبع هذا التطور.

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