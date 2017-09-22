بو صعب يلتقي أمل علم الدين.. بماذا وصفها ؟

نشر الوزير السابق الياس بو صعب عبر حسابه على “انستغرام”، صورة تجمعه مع المحامية أمل علم الدين اللبنانية الأصل، وزوجة الممثل العالمي جورج كلوني George Clooney.

وعلق وزير التربية السابق على الصورة قائلاً: “لقاء عظيم مع أمل علم الدين كلوني، قدوة النساء اللبنانيات”.

والتُقطت الصورة أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يرافق بو صعب الوفد اللبناني الرسمي لحضور افتتاح الجمعية العمومية للأمم المتحدة برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

أما المحامية أمل علم الدين، فقد حضرت بصفتها خبيرة بحقوق الإنسان، وحصلت على تصويتها بفتح تحقيق يتعلق بإبادة السيدات خلال الحروب.

يشار الى أن الياس بو صعب، وأثناء توليه منصب وزير التربية والتعليم العالي، لبى دعوة أمل علم الدين وجورج كلوني اللذين أطلقا مشروعاً لتعليم الأطفال في لبنان من خلال مدارس خاصة سوف يبنيانها بالشراكة مع مؤسسة سابيس SABIS ومع وزارة التربية في لبنان.

وصرح النجمان للوزير حينها أن السنة المقبلة سوف تشهد إفتتاح أول مدرسة ضمن هذا المشروع الذي يضم عدداً من المدارس. ويهدف هذا المشروع إلى توفير التعليم لـ 15 ألف طفل من اللبنانيين والنازحين السوريين.