“الدون” يواجه عقوبة جديدة

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطر الإيقاف مجددا، بعد تدخله العنيف في حق الجزائري عيسى ماندي، خلال المباراة التي جمعت فريقهما ريال مدريد وريال بيتيس الأربعاء الماضي.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن رونالدو داس على قدم المدافع ماندي بدون كرة، ما جعل اللاعب الجزائري يسقط على أرضية الملعب متأثرا بالإصابة.

وكشفت الصحيفة أن الحكم لم يدون أي شيء في تقريره بعد المباراة ، لكن الكاميرا التقطت ما يشير إلى تعمد “صاروخ ماديرا” التدخل بعنف في حق الدولي الجزائري.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو قد يتعرض للإيقاف مباراتين بسبب هذا التدخل.

وكان رونالدو قد عاد لتوه للمشاركة مع الريال، بعد أن تعرض لعقوبة الإيقاف لخمس مباريات، تسببت في ابتعاده عن أول أربع مباريات للريال في الليغا هذا الموسم.

يذكر أن مواجهة الريال وضيفه بيتيس انتهت بفوز الفريق الأندلسي بهدف نظيف، ليتسع فارق النقاط في الدوري بين الميرينغي وغريمه برشلونة إلى سبع نقاط.

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