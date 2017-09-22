قصف “إسرائيلي” على محيط مطار دمشق

هزّت انفجارات متتالية محيط مطار دمشق الدولي، قرب العاصمة السورية دمشق، ليل الخميس – الجمعة، جرّاء 3 غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المنطقة.

وذكرت مصادر إعلامية أنّ “صاروخاً معادياً، مصدره قوات الاحتلال الإسرائيلي، سقط في محيط مطار دمشق، وأحدث عدّة انفجارات”.

ونشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي صور حرائق، قالت إنها “ناتجة عن غارات جوية إسرائيلية، استهدفت مواقع ومستودعات ذخيرة للجيش السوري وحزب الله قرب مطار دمشق”.

كما أفاد ناشطون أن الطائرات الاسرائيلية قصفت المطار انطلاقا من الأجواء اللبنانية.