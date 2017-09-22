هجوم مشترك لـ “النصرة” و”أحرار الشام” جنوبي حماة

شنت الميليشيات المسلحة هجوماً على مواقع الجيش السوري وحلفائه في ريف حماة الجنوبي.

وقالت وكالة “إباء” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” النصرة سابقاً اليوم، الجمعة 22 أيلول، إن “قوات “الهيئة” و”أحرار الشام” أغاروا على مواقع الجيش السوري في تلة خرفان، وحواجزه بريف حماة الجنوبي.

هذا، ولم تعلن ميليشيا حركة “أحرار الشام الإسلامية” مشاركتها في العمل العسكري، خاصةً ضمن التوتر الذي تعيشه مع “الهيئة” على خلفية الاقتتال الأخير في محافظة إدلب.

ويتزامن الهجوم مع العملية العسكرية التي أطلقتها “تحرير الشام” في ريف حماة الشمالي، دون ورود معلومات عن الواقع الميداني حالياً.

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