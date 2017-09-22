إزاحة الستار عن أحدث صاروخ باليستي إيراني

بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس الذكرى السنوية للحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية ( 1980- 1988) استعرضت صباح اليوم وحدات القوات المسلحة الايرانية في العاصمة طهران وانحاء البلاد قدراتها العسكرية .

وحضر الاستعراض العسكري الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني وكبار قادة الجيش وحرس الثورة الاسلامية.

وخلال العرض، ازيح الستار اليوم الجمعة خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية في طهران عن صاروخ “خرمشهر” احدث صاروخ باليستي ايراني يبلغ مداه 2000 كيلومتر.

وقال قائد القوة الجو – فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة في تصريح له على هامش الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في طهران حول ازاحة الستار عن صاروخ “خرمشهر” : ان هذا الصاروخ يعد انجازا جديدا، حيث قامت وزارة الدفاع بصناعته لحرس الثورة الاسلامية.

واضاف: ان صاروخ “خرمشهر” يبلغ مداه 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس لمدى 1800 كيلومتر، كما بامكانه حمل عدة رؤوس بدلا من رأس واحد.

وصرح العميد حاجي زادة بالقول: لقد بدات عملية التدريب على صاروخ خرمشهر الباليستي وقريبا سيتم استخدامه في قوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية.