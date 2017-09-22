نجوى كرم: “هل المطارح بتقربني من الله !”

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي اللون الأسود الأنيق في الطبيعة. وأرفقت الصورة بتعليق وكتبت:” يوم اللي بحسّ اني بحاجة كون طايرة بروح على مطارح بالطبيعة بتقربني من الله”! نالت هذه الصورة الكثير من التعليقات والاعجابات من قبل جمهورها الكبير وانتشرت على المواقع لكثرة حبّ الجمهور لها وتعلقهم بها.

والجدير ذكره ان نجوى صرّحت سابقا بأن أكثر ما يجعلها سعيدة صباحا، هو عندما تستيقظ بخير. وعندما طَرح عليها أحد متابعيها السؤال: “شي مرة فكرتي تكتبي قصة حياتك”؟ اكتفت بتعليق صغير قالت من خلاله: ” لا”.

