إليكم طقس الـ”Week end”..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات صباحا وتساقط رذاذ متفرق، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية معتدلة ورطبة نسبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات خلال الفترة المسائية كما تنشط الرياح أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط رذاذ متفرق ليلا.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات صباحا وتساقط رذاذ متفرق، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل.

الأحد: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.

– درجات الحرارة على الساحل من 22 إلى 30 درجة، في الجبال من 16 إلى 22 درجة، في الأرز من 11 إلى 20 درجة وفي الداخل من 17 إلى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية ، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س وتصل في المناطق الشمالية الى 55 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و75 %.

– البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة.

الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 6,26، ساعة غروب الشمس: 18,34.

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