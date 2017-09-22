ريفي: “هل فُقد الحياء ؟”

توجه وزير العدل السابق أشرف ريفي الى رئيس الجمهورية ميشال عون بالقول: ” نصرالله يقاتل بالتكليف الشرعي فيما لا يوجد تكليف دستوري بوجود جيشين في لبنان. هل إعتمدتَ على التكليف الشرعي لتغطي السلاح؟”.

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر قال: ” ليس جديداً موقف عون من سلاح “حزب الله” ، لكن السؤال : متى ينتهي دفع الفواتير من حساب لبنان ومؤسساته الدستورية للسلاح المصنف إرهابياً ؟”.

وأضاف: ” يتوهم الرئيس عون أنه يعطي الغطاء الشرعي للسلاح فيما المجتمع الدولي لا ينظر باحترام الى السلطة”، لافتا الى ان ” لبنان يتجه الى العزلة ويدفع الثمن … سنواجه من يهدد سيادة لبنان”.

وشدد ريفي على ان ” المطلوب موقف واضح من رئيس الحكومة ووزراء “القوات اللبنانية” ، من لقاء باسيل والمعلم”، مشيرا الى ان ” لقاء باسيل والمعلم إساءة بالغة الى شهداء مسجدَي التقوى والسلام والى القضاء اللبناني الذي أثبت ضلوع مخابرات النظام السوري بارتكاب الجريمة”.

وأردف : ” ستجتمع الحكومة في طرابلس على وقع التطبيع مع نظام فجر المسجدين. هل فُقد الحياء ؟ هل فُقدت الكرامة ؟ الى أين تسيرون بلبنان ؟”.