“الاتصالات” شكرت خوري.. وذكرت برقم دائرة “الشكاوى”

22 سبتمبر, 2017 - 12:57 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية
“الاتصالات” شكرت خوري.. وذكرت برقم دائرة “الشكاوى”

أكد مكتب وزير الاتصالات جمال الجراح في بيان ان “الوزارة تتوجه بالشكر الى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ومديرية حماية المستهلك لقيامهم بتسطير 32 محضر ضبط بحق المخالفين من محلات لبيع بطاقات التعبئة والخطوط الخلوية، والذين كانوا يقومون بالبيع بأسعار أعلى من الاسعار المحددة من وزارة الاتصالات، وستستمر الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بملاحقة جميع المخالفين على كل الاراضي اللبنانية ولن تسمح باستغلال المواطنين”.

وذكر المكتب المواطنين برقم دائرة الشكاوى في الوزارة 1775 والمخصص لتلقي شكواهم من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة عصرا.

المصدر: الوكالة الوطنية
22 سبتمبر, 2017

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