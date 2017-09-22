شاهد.. أحدث طائرة “درون” تصل سوريا

نُشر على الإنترنت فيديو يظهر تحليق طائرة استطلاع روسية في أجواء ريف حماة الشمالي.

وتظهر في الفيديو طائرة “أوريون” وفقا لتقارير إعلامية روسية، وهي طائرة مسيرة بدون طيار خرجت إلى حيز الوجود أخيرا.

وأكدت صحيفة “فزغلاد” أن اختبار طائرة “أوريون” بدأ في شهر مايو/أيار 2017.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، يمكن أن تستمر الطلعة الجوية لطائرة “أوريون” 24 ساعة. وتستطيع هذه الطائرة الصعود إلى علو يقارب 8 كيلومترات. وتقدر طائرة “أوريون” على حمل ما يزن 300 كيلوغرام.

يجدر بالذكر أن طائرة “أوريون” هي الطائرة الجديدة مائة بالمائة.

وخصصت طائرة “أوريون” لأغراض الاستطلاع. ويجري حالياً العمل لصنع نسخة قتالية منها.

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