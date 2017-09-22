جدل شعبي كبير في السويد والسبب “لاجئ سوري” !

منحت بلدية “ناكا” في السويد، لاجئا سوريا يبلغ من العمر 57 عاما، متزوجا من 3 نساء ولديه 16 طفلا، 3 شقق منفصلة، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، يعيش الرجل مع إحدى زوجاته، إلى جانب 7 أطفال في شقة ببلدة سالتسجوبادن، قامت بلدية ناكا بشرائها مقابل 5 ملايين و500 ألف كرونة. أما الزوجة الثانية فتعيش مع 4 أطفال في شقة، دفعت البلدية ثمنها 3 ملايين و300 ألف كرونة، في حين تعيش الزوجة الثالثة مع أطفالها الخمسة في شقة يبلغ ثمنها 5 ملايين و200 ألف كرونة.

وأثارت القصة الكثير من الانتقادات، وذلك لأن تعدد الزوجات غير مسموح به في السويد، إضافة لتكلفة الشقق الكبيرة، ما دفع مصلحة الهجرة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، لفتح تحقيق حول نحو 300 قضية تعدد زوجات مسجلة في البلاد.

وكانت بلدية “ناكا” التي تعتبر إحدى أغنى البلديات الواقعة خارج ستوكهولم، قد صرفت مبلغ 305 ملايين كرونة من أجل شراء عشرات الشقق، استخدمت غالبيتها لإسكان الوافدين الجدد، بعد أن ألزم قرار حكومي جميع البلديات السويدية باستقبال اللاجئين.

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