“قسد” تحاصر أكبر حقول الغاز قرب دير الزور

حاصرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أكبر حقول الغاز شمال شرقي دير الزور.

مدير المكتب الإعلامي لـ”قسد” مصطفى بالي، قال إن “قوات مجلس دير الزور العسكري، حاصرت مرتزقة داعش في شركتي العزبة وكونيكو”.

وأوضح بالي أنه “قرابة الساعة الواحد والنصف فجر اليوم، تقدم المقاتلون وحاصروا مرتزقة داعش في شركتي الغاز الاستراتيجيتن”.

ولم يصدر أي تعليق من وكالة “أعماق”، الناطقة باسم تنظيم “الدولة الإسلامية”.

في المقابل وصلت قوات الجيش السوري إلى تخوم قرية خشام، شرقي المدينة، وهي أقرب نقطة نحو حقل “كونيكو”، الذي تضعه هدفاً أساسياً في معركتها المستمرة منذ قرابة شهر.

وكان الجيش السوري وحلفائه تقدموا في ريف دير الزور الغربي، واستطاعوا فك الحصار عن مواقعه في “اللواء 137” والمطار العسكري، متقدمين للسيطرة على كامل المدينة.