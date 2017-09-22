هذا ما تعهد به المشنوق حول عطلة يوم الجمعة..

دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى “التمسك بالاعتدال وبالانفتاح وبمن يحمل راية الاعتدال بتفكيره وثوابته بعقله وسياسته الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن بعده الرئيس الصابر والصامد سعد الحريري، الذي يحمل راية الاعتدال في مواجهة حملات التخوين والتجريح من الاقربين قبل الابعدين”.

وأشاد المشنوق بسياسة المملكة العربية السعودية التي “تقود نهج الاعتدال الذي هو ميزانها ونبراسها وهي تحارب التطرف اينما وجد بالعزم والارادة، في الداخل قبل الخارج، وتفتح بابها للحج لخصومها قبل أصدقائها”.

أضاف وزير الداخلية: “إن لبنان اعتمد على الدولة، اكرر الدولة، لمواجهة الارهاب بكل اجهزتها. ونحن منذ اربع سنوات في الحكومتين السابقة والحالية لم يكن لنا عمل الا مواجهة الارهاب، والحمد الله، نجحنا في هذا الامر لأننا رفعنا راية الاعتدال في المواجهة، ولم نترك التطرف يواجه التطرف كما لم نترك مذهبا يواجه مذهبا. قلنا ان الدولة بعلمها وجيشها وقواها الامنية هي الوحيدة القادرة على مواجهة التطرف والانتصار عليه والاطمئنان الى السلم الاهلي بين كل اللبنانيين”.

وحول عطلة يوم الجمعة تعهد المشنوق بأن “هذا الموضوع سيحل بما هو اعقل واعدل واحسن برعاية العقل المستنير لمفتي الاعتدال الوطني سماحة الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، من دون ان يمس الميثاق ومن دون ان تتضرر الادارة ومن خلال تفاهم ميثاقي”.

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