الجيش السوري يسيطر على قرى غربي ريف دير الزور

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” انتهت بفرض السيطرة على مساحات جديدة بالريف الغربي لمحافظة دير الزور وذلك في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من المحافظة.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدات من الجيش أحكمت خلال عملياتها ضد تحصينات ونقاط انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” في ريف

دير الزور الغربي السيطرة على قرى حلبية وزلبية والقصبي وعلى المواقع الأثرية فيها.

وبين المراسل أن عناصر الهندسة تعمل على تمشيط القرى لتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها الإرهابيون قبل مقتل وإصابة أعداد منهم وفرار البقية باتجاه ما تبقى لهم من ثغور في البادية.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش تواصل التقدم بنجاح في ريف دير الزور وسط تقهقر وانهيارات بين صفوف الإرهابيين التكفيريين.

وأحكمت وحدات من الجيش أمس السيطرة على قرية البويطية وبلدة التبني بعد تكبيد إرهابيي التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

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