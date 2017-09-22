الجيش السوري يقضي على عدد من الإرهابيين بريف حماة الشمالي

تدمير دبابة لإرهابيي جبهة النصرة والقضاء على عدد منهم في قرية سكيك بريف حماة الشمالي انجاز جديد يضاف لإنجازات مستمرة.

نفذت وحدة من الجيش العربي السوري عمليات دقيقة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته بريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش “دمرت دبابة للمجموعات الإرهابية وقضت على عدد منهم في قرية سكيك خلال عملياتها ضد فلول الإرهابيين الفارين بريف حماة الشمالي”.

وتصدت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وبإسناد من الطيران الحربى الثلاثاء الماضي لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته والحزب التركستاني الإرهابي المرتبط باستخبارات نظام أردوغان وبأعداد كبيرة إلى النقاط العسكرية في محيط الطليسية والتلة السوداء والقاهرة شمال مدينة حماة وكبدتها خسائر فادحة بالعتاد.

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